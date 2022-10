Bisacquino, musica al teatro comunale per festeggiare i nonni

“Un tuffo nel passato, per festeggiare i nonni”: è il titolo della manifestazione durante la quale si alterneranno musica, canti, balli e poesie che si terrà domani 2 ottobre alle ore 20 nel teatro comunale “Paolo Giaccone”, a Bisacquino (Pa). L’evento è promosso dal M.A.C. (“Movimento Apostolico Ciechi e vedenti”) di Bisacquino, gruppo nascente dell’Arcidiocesi di Monreale, con i referenti diocesani Luisa Campisi e Salvatore Renda. L’ingresso è gratuito.

La serata sarà presentata da Alessio Caronna, Anita Contorno, Arianna Salvaroli e Salvatore Renda. Sabah Benzia si esibirà in uno spettacolo di balli orientali, gli ospiti canori saranno Piero Muscarella e Tania Madonna, accompagnati dal M° Tommaso Di Giorgio e da Laura e Salvatore Giglio, con la collaborazione della professoressa Antonella Campisi. Coreografie della “Cinè Union APS”, consulenza tecnica della Proloco Bisacquino con Salvatore Di Giorgio e Ettore Vetrano. L’evento sarà trasmesso in diretta su “Radio Condivisione”.

