Misilmeri, furto di sigarette in un bar tabacchi di una stazione di servizio

A poche settimane di distanza un secondo furto nel bar tabacchi in un distributore di benzina a Misilmeri. I ladri sono entrati nell’impianto a Portella di Mare e hanno portato via 2.500 euro e diverse stecche di sigarette. Il colpo è avvenuto la scorsa notte. A scoprite il furto, questa mattina, il titolare insieme ai dipendenti non appena ha aperto l’impianto.

Sono intervenuti i carabinieri che indagano. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza nell’impianto e lungo la strada.

