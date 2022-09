Bonus Trasporti, lunghe code alla stazione di Palermo per l'acquisto degli abbonamenti

Code alla Stazione Centrale di Palermo per l'acquisto di biglietti e abbonamenti ai treni beneficiando del Bonus Trasporti.

I possessori del voucher, che si richiede per via telematica, avranno diritto agli abbonamenti a tariffe scontato ma andranno acquistati solo fisicamente alle biglietterie dei gestori.

Grazie all’introduzione del Bonus Trasporti, si può usufruire di un bonus del valore massimo di 60 euro per l’acquisto di abbonamenti mensili o anche annuali per i treni che coprono tratte nazionale, regionali e interregionali validi per la sola seconda classe o livello di servizio standard (sono esclusi gli abbonamenti di prima classe/business).

Il Bonus Trasporti va utilizzato esclusivamente presso le biglietterie di Trenitalia per l'acquisto ma entro lo stesso mese di emissione del bonus. Da qui, probabilmente, le code di oggi (fino a due di attesa): visto che oggi è l'ultimo giorno di settembre in molti si saranno affrettati a recarsi nelle biglietterie.

Il bonus è nominativo e può essere utilizzato esclusivamente dal titolare o da persona appositamente delegata. Può essere richiesto entro il 31 dicembre 2022, attraverso la piattaforma digitale realizzata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.bonustrasporti.lavoro.gov.it).

