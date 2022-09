Palermo, crolla un palo dell'illuminazione a Partanna Mondello: nessun ferito

Un palo dell’illuminazione pubblica è caduto a Partanna Mondello a Palermo. Mezz’ora prima del crollo si stava svolgendo il mercatino rionale in via Atlante. Per fortuna gli ambulanti avevano già smontato le loro bancarelle e la maggior parte degli studenti delle scuole vicine era tornata a casa. «Un altro vecchio impianti - spiega Ottavio Zacco, consigliere comunale di Forza Italia - sarà rimosso a breve perché installato nello stesso periodo e usurato allo stesso modo. Abbiamo chiesto di fare i controlli su tutti gli impianti della zona per prevenire altri episodi del genere».

