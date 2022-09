Un incendio è divampato oggi nel tardo pomeriggio in una pizzeria a Belmonte Mezzagno. Un corto circuito ha provocato le fiamme che hanno causato danni al locale in piazza Ventimiglia. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e i carabinieri per verificare quanto successo.

© Riproduzione riservata