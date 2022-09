Palermo, scontro auto-moto in via Forlanini: muore un uomo di 50 anni

L'incidente in moto, la corsa in ospedale e, in nottata, il decesso. Non ce l'ha fatta Domenico Basile, l'uomo di 50 anni che nel pomeriggio di ieri (23 settembre) era rimasto coinvolto in un incidente in via Carlo Forlanini, nella zona di corso Tukory, a Palermo.

Troppo gravi le ferite riportate nello scontro fra la moto sulla quale viaggiava e un’auto. Subito dopo l'incidente erano intervenuti i sanitari del 118 che avevano trasportato Basile in codice rosso al Trauma center del Policlinico.

Sul posto anche gli uomini dell'infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi e sequestrato i mezzi coinvolti, come sempre avviene nei casi in cui avviene un incidente con vittime. La dinamica è tutta da chiarire, gli investigatori stanno cercando eventuali testimoni o registrazioni di telecamere di videosorveglianza della zona.

Un paio di giorni fa, sempre a Palermo, in via Olio di Lino era avvenuto un altro incidente mortale, vittima ancora una volta, un motociclista, Silvestre Maniscalco di 48 anni.

