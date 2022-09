Palermo, giallo alla Marinella: marito e moglie precipitano dal balcone, sono in ospedale

Ci sono indagini in corso dei carabinieri, la vicenda infatti è ancora poco chiara. L'unica certezza è data dal fatto che nella notte marito e moglie sono caduti giù da un balcone in via Giulio Verne, nella zona della Marinella, a Palermo.

I due: lei di 35 anni e il marito 41, dopo aver fatto un volo di 4 metri, sono finiti per strada. Non è chiaro se si tratti di un incidente o altro. Forse una caduta nel corso di un'accesa lite. I due, scattato l'allarme, sono stati trasportati dai sanitari del 118 in ospedale. La donna al Civico. L’uomo al trauma center di Villa Sofia.

In queste ore i militari dell'arma stanno ascoltando i testimoni per cercare di ricostruire la vicenda e dare un senso a quanto accaduto. Tra le ipotesi al momento pare che i due stessero litigando quando uno dei due ha cercato di spingere l’altro. Questo però, mentre precipitava, si sarebbe afferrato all’altro facendolo cadere a sua volta per strada.

Anche un equipaggio dei sanitari del 118 accorsi sul posto sarebbe stato aggredito.

