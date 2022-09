Palermo, Biagio Conte ai giovani in corteo per il clima: «Siete il futuro e la speranza»

«Amati e preziosi giovani del Friday For future siete il futuro e la speranza, chi dovrà migliorare questo mondo siete voi. Ma è doveroso che noi adulti vi diamo una mano, un aiuto, anche se siamo responsabili di avervi consegnato un mondo corrotto, pieno di materialismo e di consumismo e di tecnologia usata male che purtroppo non rispetta il buon Dio e tutto l’ambiente che ci sta attorno. E così tristemente si continua ancora oggi a maltrattarlo e ad inquinarlo». Lo dice il missionario laico Biagio Conte, fondatore della Missione di speranza e carità di Palermo che accoglie circa 600 persone in difficoltà.

Poi un pensiero a Greta Thunberg: «Carissima amica e sorella, sei un dono del buon Dio e per tutti noi (grazie, grazie, grazie). Ci tengo anche a ringraziare tutti i giovani che del Friday For future schierati a difesa dell’ambiente. Preziosi giovani di tutto il mondo continuate a scuotere i cuori duri dei potenti e di tutti quelli che hanno la responsabilità di proteggere e tutelare l’ambiente e anche di tutti i cittadini del mondo; attenzione, abbiamo il dovere di mantenere pulito l’ambiente».

