Una bomba vicino ai binari, stop ai treni fra Termini Imerese e Altavilla Milicia

Una bomba, presumibilmente risalente alla seconda guerra mondiale, è stata ritrovata nei pressi dei binari fra Termini Imerese e Altavilla Milicia. Il traffico ferroviario è stato bloccato, a partire dalla tarda mattinata di oggi, e sono stati predisposti degli autobus per il trasporto sostitutivo dei passeggeri.

"I treni regionali - avvertono dalle Ferrovie - possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni. Il traffico resta sospeso tra Termini Imerese e Altavilla". Intanto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona circostante.

L'ordigno è stato ritrovato durante alcuni lavori nel corso di un cantiere aperto poco distante dalla linea ferrata. Ovviamente anche gli operai si sono fermati e nelle prossime ore, come sempre accade in casi analoghi, sarà necessario l'intervento degli artificieri per eliminare definitivamente il pericolo e scongiurare che la bomba possa esplodere, anche inavvertitamente.

Naturalmente i disagi e i ritardi si sono accumulati nelle ultime ore, a partire dalle 11.30, l'ora del ritrovamento e in cui è stato dato l'allarme. Quella tratta è molto frequentata da pendolari e studenti, soprattutto negli ultimi giorni con la riapertura delle scuole.

