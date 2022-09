Partinico, per i pm la madre e la sorella la facevano prostituire: 6 indagati

Brutta storia in provincia di Palermo. Prostituzione e atti sessuali con una minorenne. Eseguite sei misure cautelari e due dei destinatari sono la mamma e la sorella della vittima. Il blitz è scattato all’alba, nelle province di Palermo e Agrigento: i carabinieri della compagnia di Partinico hanno eseguito l’ordinanza che stabilisce per due la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per altrettante persone, e due obblighi di dimora nel comune di residenza. Per il gip di Palermo sono responsabili, a vario titolo, di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione nonchè di atti sessuali con minore.

L’indagine, avviata nell’agosto 2021 e condotta fino al febbraio di quest’anno con intercettazioni telefoniche, ha consentito ai militari dell’Arma, sotto la direzione della procura di Palermo, di documentare come una ragazza minorenne fosse stata indotta dalla madre e dalla sorella a subire rapporti sessuali, a pagamento, con due degli indagati, facendo emergere un giro di prostituzione creato e alimentato proprio dalle due donne. Queste, inoltre, avrebbero avuto l’appoggio di un loro familiare e di coloro che, dopo aver consumato atti sessuali con le donne, si sarebbero adoperati per organizzare incontri e trovare ulteriori clienti.

