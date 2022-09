Palermo, cagnetta uccisa a sassate: orrore alla Guadagna

Uccisa a sassate una cagnetta nel quartiere della Guadagna di Palermo. A lanciare l’allarme poco dopo le 7 di oggi, 19 settembre, alcuni passanti che hanno subito avvisato il volontario che se ne prendeva cura e la polizia.

Stella, questo era il suo nome, nel quartiere era molto conosciuta per la sua dolcezza. Ma la scorsa notte qualcuno ha deciso di scagliarle contro le pietre. È stata trovata priva di vita in via Stazzone all'altezza del civico 13.

Sono scattate immediatamente le indagini per risalire all’autore - o gli autori - del gesto. Ad attivarsi, però, non sono stati solo gli inquirenti: Ilenia Rimi, volontaria dell’associazione «Un atto d’amore» e da sempre al fianco degli animali, ha subito condiviso la notizia chiedendo aiuto a chiunque avesse visto il reato: «Stiamo cercando di risalire a chi possa essersi reso protagonista di un simile atto - ha detto l’animalista -. Chiunque possa avere notizie su chi abbia commesso questo reato prego di farmelo sapere, anche in forma anonima. Garantisco che, eventualmente, non verrà mai fuori il nome di chi ha parlato. Il mio numero è 333 5903757».

Un fatto simile si era già verificato circa un anno fa nel porticciolo turistico di Marina di Villa Igiea all’Arenella, quando un cucciolo di Pitbull di circa un anno è stato preso a sassate in testa e poi buttato in mare fino a sei metri di profondità, lasciandolo annegare.

«Queste situazioni ci sono, il problema è farle uscire - ha proseguito Ilenia Rimi -. Vengono uccisi tantissimi gatti e cani senza motivo, purtroppo viviamo in una terra e in una città ancora molto arretrata da questo punto di vista». Anche per Jesus - così era stato chiamato il povero cucciolo di pitbull - Ilenia si era attivata ricevendo poi una segnalazione sull’autore del gesto: «Aiutateci a trovare il responsabile del gesto sulla povera Stella - ha concluso la Rimi - la vostra segnalazione rimarrà anonima».

