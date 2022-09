Bagheria, una vasca da bagno abbandonata davanti alla scuola

Finora agli angoli delle strade di Bagheria venivano abbandonati elettrodomestici, wc, bidet e arredi vari, ma addirittura una vasca da bagno per l’idromassaggio sembra una iperbole ed invece è proprio vero. Una grande vasca da bagno è stata abbandonata in via Roccaforte davanti la ringhiera della scuola elementare Giuseppe Cirincione dove è stato collocato, in occasione di una campagna organizzata dalla Consulta giovanile un cartello che invita a non sporcare. Il luogo dista pochi passi da villa Palagonia che durante l’estate è stata visitata da centinaia di turisti. Non è certamente un bel biglietto da visita per la città delle ville.

