Siciliacque: rientra l'allarme nei paesi serviti dall'acquedotto Montescuro

Le analisi delle acque distribuite attraverso l’acquedotto Montescuro Est, effettuate oggi a Lercara Friddi, Roccapalumba e Alia, hanno riscontrato "un valore di manganese nettamente inferiore rispetto ai giorni scorsi e già conforme ai limiti di legge". Lo comunica Siciliacque dopo le anomalie registrate in 7 Comuni della provincia di Palermo: Alia, Aliminusa, Caccamo, Montemaggiore Belsito, Vicari, Roccapalumba, Lercara Friddi.

Domani verranno eseguiti nuovi campionamenti negli altri centri in cui i valori di manganese erano in eccesso, in modo tale da "certificare in tutti i punti di consegna il rientro della problematica e consentire agli organi competenti di effettuare i controlli finalizzati alla revoca delle ordinanze di non potabilità in atto emesse", fa sapere Siciliacque

