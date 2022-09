Caro bollette e pandemia, dopo 20 anni chiude lo storico cinema Igiea Lido

Dopo vent'anni, a Palermo chiude lo storico cinema Igiea Lido, di via Ammiraglio Rizzo. Tra le cause, prima la pandemia, poi l'aumento dei costi di gestione e il caro bollette. L'ultima volta che il cinema ha trasmesso film è stato in piena estate, lo scorso luglio.

Il primo agosto le luci si sono spente e da quel giorno non si sono più riaccese. Il titolare Salvatore Cordaro gestisce anche le attività delle tre sale del cinema Aurora che rimarranno aperte. Grazie a ciò, nessun licenziamento: il personale, infatti, è stato trasferito al multisala Aurora a Tommaso Natale.

E così, dopo negozi di griffe, bar, ristoranti, adesso tocca anche al cinema fermarsi. Una vera mazzata per l'economia siciliana, la luce si è spenta all'Igiea Lido, una luce che purtroppo potrebbe spegnersi a Palermo anche in altre attività storiche.

© Riproduzione riservata