Pollina, castelbuonese muore per un malore al teatro Pietra Rosa: spettacolo interrotto

Tragedia al teatro Pietra Rosa di Pollina: muore un sessantacinquenne castelbuonese, giunto nella cittadina della manna per vedere l’ultima de «In nome della Madre» di Erri de Luca, messo in scena dalla compagnia del Teatro Biondo, a causa di un improvviso malore. Non c’è stato nulla da fare, tutto è avvenuto in pochi tragici istanti di fronte alla moglie, i figli e diversi amici che attoniti e quasi increduli hanno assistito agli ultimi istanti di vita del loro caro. A nulla sono valsi gli sforzi per rianimarlo, così come si è dimostrato inutile il tempestivo arrivo dei sanitari del 118 e dei militari della stazione di Pollina che hanno soltanto potuto constatare il decesso. Si conclude anzitempo dunque lo spettacolo teatrale sulla gravidanza di Maria e la nascita di Gesù, affidato alla poesia di De Luca e interpretato da Galatea Ranzi.

