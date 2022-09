Palermo, folgorato da scarica elettrica al porticciolo della Bandita: salvo il pescatore

È fuori pericolo il giovane pescatore di 26 anni che nei giorni scorsi era rimasto folgorato al porticciolo della Bandita. Durante la notte stava preparando la barca per una battuta di pesca ma, per ragioni ancora da chiarire, non appena è salito sull’imbarcazione è stato colpito da una intensa scarica elettrica.

Dalle ricostruzioni degli inquirenti, gli agenti del commissariato di Brancaccio, a causare l'incidente è stato il cavo per alzare il verricello elettrico: l’azione della salsedine avrebbe compromesso la guaina che lo ricopre e, probabilmente a causa di qualche schizzo d’acqua, ha generato la scarica elettrica che ha colpito il giovane pescatore.

I soccorritori lo hanno trasportato al Buccheri La Ferla in codice rosso. Dall'ospedale, intanto, rassicurano sulle sue condizioni, apparse molto gravi invece nelle prime fasi del suo arrivo al nosocomio. Il giovane sarebbe ora fuori pericolo di vita, ma al momento sul quadro clinico e sui tempi di guarigione non vengono forniti ulteriori particolari.

