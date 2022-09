Una donna muore annegata nel mare di Cinisi, forse un malore

Domenica Basile di 88 anni è morta questa mattina nel mare di Cinisi (Pa). La donna non dava segni di vita ed era rimasta in mare con la faccia in giù sempre nello stesso punto. Una parente che si trovava in spiaggia ha chiamato aiuto. E’ stata soccorsa dai bagnini e dai bagnanti e portata a riva. Sono arrivati i sanitari del 118 ma non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri e il medico legale per accertare le cause del decesso. Forse è stata stroncata da un malore.

