“Il tuo sangue può salvare una vita”, una postazione in strada a Palermo per effettuare i prelievi

Continua l'emergenza in Sicilia e si susseguono le iniziative. A Palermo, lunedì 12 settembre, dalle ore 8, verrà allestita, in via Flavio Andò (di fronte il campo di bocce), una postazione per la raccolta del sangue. L’iniziativa “Il tuo sangue può salvare una vita” è dell’Associazione Donatori Sangue Fimas Odv e della IV Commissione del Consiglio Comunale di Palermo, formata dal presidente Salvo Imperiale, da Antonino Randazzo, Teresa Piccione, Germana Canzoneri, Giovanna Rappa.

“Dopo aver incontrato il presidente dell’associazione regionale talassemici abbiamo deciso di partecipare all’iniziativa per sensibilizzare i cittadini a donare in questo particolare momento in cui nelle strutture siciliane c’è grande mancanza di sangue. È in questi momenti che la politica deve scendere in campo e dare il proprio contributo. Cittadini, associazioni e istituzioni, collaborando possono costruire un sistema trasfusionale più efficiente, la salute è un diritto di tutti e tutti dobbiamo dare il contributo affinchè sia sempre garantita”, dichiara Salvo Imperiale.

© Riproduzione riservata