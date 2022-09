Palermo, morta la vedova di Vincenzo Spinelli: imprenditore ucciso dalla mafia

Si è spenta a Palermo, all'età di 85 anni, Giuseppa Palisi, moglie di Vincenzo Spinelli, imprenditore ucciso dalla mafia 40 anni fa perché aveva denunciato i suoi estorsori. A dare l'annuncio della morte della vedova Spinelli le figlie Valeria e Tiziana Spinelli sui loro profili social. Lo scorso 30 agosto è ricorso l'anniversario della morte di Spinelli.

"E così anche tu sei andata via, lasciandoci ancora più sole - sono le parole scritte da Tiziana Spinelli sulle pagine Facebook - . Con te muore l’ultimo brandello della nostra martoriata famiglia e della tua sfortunatissima esistenza. Mamma che tutte le tue sofferenze terrene possano aprirti le porte del Paradiso e finalmente - conclude - trovare la pace ed il sorriso accanto al nostro amatissimo papà".

"Sei stata grande per me e Tiziana una vera leonessa - è il ricordo di Valeria Spinelli - . Adesso avrò due anime accanto, la tua e quella del nostro amatissimo Papà. Senza di te non ce l’avremmo fatta, ti sei sacrificata in tutto e per tutto, sei stata un grande esempio e hai vissuto nella memoria del tuo Enzo. Grazie di tutto".

Sabato 10 settembre, alle 10.30, presso la chiesa di Sant’Espedito in via Garzilli a Palermo, si terranno i funerali della vedova di Vincenzo Spinelli.

