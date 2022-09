Palermo, arrestati tre ragazzi sorpresi a rubare un'auto in via Oreto

Tre palermitani di 25, 22 e 18 anni, accusati di tentato furto aggravato in concorso, sono stati arrestati dalla polizia di Stato. La scorsa notte, pochi minuti dopo la mezzanotte, un agente libero dal servizio, rientrando a casa, ha notato in via Oreto tre persone sospette, il primo, dalla corporatura robusta, accovacciato ai margini della carreggiata intento ad armeggiare su una vettura in sosta, e gli altri due nei pressi del veicolo con funzione di «palo».

L’agente ha subito interpretato la scena come quella di un tentativo di furto ed ha chiamato la sala operativa. Ha parcheggiato la propria vettura in modo da tenere d'occhio i tre, che quando gli altri poliziotti sono arrivati, hanno cercato di fuggire a bordo di una Fiat 600. Ma sono stati bloccati e arrestati.

La perquisizione personale effettuata sui tre giovani ed estesa alla vettura, ha permesso di rinvenire un cacciavite ed una chiave inglese che, ritenuti arnesi atti a commettere il reato, sono stati posti sotto sequestro. Gli agenti, ritornati sul luogo dell’intervento, hanno constatato inoltre che le vetture visitate erano due, di cui una con il quadro già acceso e pronta ad essere rubata. Alla luce di quanto emerso, i tre palermitani sono stati arrestati nella flagranza del reato di tentato furto aggravato in concorso. In attesa del rito della direttissima, sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.

«Gli arresti - sottolinea la polizia in una nota - danno conto, ancora una volta, della presenza capillare delle volanti sul territorio del capoluogo siciliano, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati. L’intervento immediato e tempestivo degli agenti ha impedito che un delitto contro il patrimonio fosse portato a termine».

