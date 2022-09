Misilmeri, abbandona la spazzatura sul ciglio della strada: scoperto e multato

Il lavoro congiunto tra la Polizia di Stato e i Vigili Urbani di Misilmeri ha permesso di identificare e sanzionare un residente misilmerese colto in flagranza mentre depositava della spazzatura in un'area periferica del paese. È da giorni che gli uomini del Commissariato di Polizia di Bagheria e i Vigili Urbani stanno monitorando le aree critiche dove tanti cittadini privi del più elementare senso civico continuano a conferire rifiuti. "L'operazione - spiega il Comandante della Polizia Municipale di Misilmeri, Benedetto Patellaro - è indice di come il nostro territorio sia attenzionato da tutte le forze dell'ordine. Stiamo lavorando in perfetta sinergia. Sono previsti altri appostamenti in luoghi dove spesso troviamo rifiuti anche speciali e dannosi per la salute. Voglio ringraziare gli uomini della Polizia di Stato per l'operazione di stasera". I poliziotti hanno sequestrato uno scooter e sanzionato il conducente alla guida privo di casco protettivo.

© Riproduzione riservata