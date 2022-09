Un’altra edicola trasformata in chiosco per bibite, superalcolici e merendine è stata sequestrata dalla polizia municipale a Palermo. Anche in questo caso per la rivendita in via Maqueda ad angolo con via Venezia la trasformazione merceologica sarebbe avvenuta senza le necessarie autorizzazioni. Così è scattato il sequestro. È il secondo caso dopo quello a due passi dal teatro Politeama.

