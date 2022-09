Sulla strada statale 113 Settentrionale Sicula il traffico è provvisoriamente bloccato a Torre Colonna-Sperone, frazione di Altavilla Milicia. per la presenza di un’auto in fiamme al km 235,800. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco per lo spegnimento delle fiamme e il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

