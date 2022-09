Partinico, riapre il cantiere per il basolato in piazza Duomo

Dopo la breve pausa estiva è tornato a pieno regime il cantiere di piazza Duomo, a Partinico, dove sono in corso i lavori di riqualificazione. La ditta che ha avuto in appalto l’opera, costata complessivamente all’incirca mezzo milione di euro, ha ripreso a lavorare con la posa delle ultime tubazioni e la sistemazione dei sottoservizi. Interventi propedeutici per arrivare quindi alla posa del basolato.

Stando alle previsioni, al netto di intoppi che purtroppo hanno costellato questi lavori sino ad oggi, si dovrebbe riuscire a chiudere tutto entro novembre. I lavori consistono nel far riaffiorare in tutta l’area l’antico basolato in marmo, e nella realizzazione di panchine e illuminazione artistica.

Interventi che rientrano nell’ambito dell’espletamento della gara di un primo stralcio del progetto del centro storico. Un vero toccasana dal momento che il centro storico partinicese da tempo soffre di un imperante degrado, tra immobili cadenti e abbandonati e negozi che a causa della crisi hanno chiuso in serie.

Fine dei lavori attesa anche per ripristinare la veccia viabilità. Infatti, sin da quando è stato aperto il cantiere, un anno fa, sono state introdotte diverse novità nell’assetto viario. Intanto, è inibito il transito veicolare e pedonale nella piazza Duomo, consentendo il transito pedonale nei soli varchi destinati ai residenti e nel marciapiede antistante soli marciapiedi alla piazza. Ad essere chiusi al transito veicolare, eccetto ai residenti, il tratto di corso dei Mille compreso tra la via Papa Giovanni XXIII e la piazza Duomo, e il tratto di via Capo dell’Acqua dal civico 55 alla piazza Duomo. Nella via principe Amedeo, altezza piazza Duomo, è istituita la svolta obbligatoria a destra direzione piazza Giuseppe Verdi per i veicoli provenienti dalla stessa via principe Amedeo. Infine, è stato istituito per gli autobus e i mezzi pesanti l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione tra la via Oldani e il corso dei Mille in modo tale che i veicoli di questa portata si immettano nel corso dei Mille in direzione di viale Calandrino/via La Franca.

