È morto Mario Matranga, contribuì alla rinascita dell'Oasi Lago di Piana degli Albanesi

È morto Mario Matranga, uno di coloro che contribuirono alla rinascita dell’Oasi Lago di Piana degli Albanesi. Era malato da tempo.

L’Oasi Lago è stata gestita da Mario e da sua moglie Carmen. Quattro mesi fa era stato sottoscritto un contratto di comodato d’uso gratuito per i prossimi cinque anni dell’area circostante il Lago, meglio conosciuta come Oasi Lago, tra l’Enel Green Power Italia proprietaria dell’area ed il Comune di Piana degli Albanesi. Alla firma era presente anche Mario Matranga con Carmen Bovì ed il consulente Finanziario Saverio Schirò.

Diffusa la notizia del decesso, sono stati tanti i messaggi di cordoglio sui social. "La pro loco di Piana degli Albanesi è triste per la prematura scomparsa di Mario Matranga. Grande persona amico di tutti per tanti anni ideatore e gestore dell'oasi lago e area attrezzata. Ti ricorderemo per il tuo amore verso il nostro territorio grazie Mario", sta scritto in un post. E ancora, Alberto Petta "Da oggi il Lago di Piana perde il suo Guardiano e Custode, l'Uomo che più di tutti ha creduto nelle potenzialità di questo luogo incantevole, colui che l'ha sempre preservato e protetto. Ciao grande Mario che la terra ti sia lieve".

