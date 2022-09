Biagio Conte: «Santa Rosalia proteggi Palermo e i nostri emigranti palermitani»

«Domani 4 settembre ‘22: ricordiamo la nostra venerata e amata Santa Rosalia, patrona, amica e sorella di tutta la città di Palermo. Santa Rosalia ha tanto contribuito al bene di questa sofferta città di Palermo, lei è anche conforto e protezione per tutti i nostri emigranti palermitani impegnati in varie nazioni del mondo». A parlare è il missionario laico Fratel Biagio, fondatore della Missione di Speranza e Carità di Palermo che accoglie circa 600 persone in difficoltà e che ha avuto diagnosticato un tumore al colon.

Fratel Biagio, che trova nell’astanteria della missione dove è monitorato da medici e accudito, prega per tutti ma ci tiene a regalare, nonostante un periodo difficile per la sua salute, un messaggio rivolto alla Patrona della città. «Santa Rosalia ha un cuore universale per tutti i popoli, le varie religioni e le diverse culture. Ci ha anche liberato grazie al Buon Dio dall’epidemia della peste. Ti preghiamo continua ad intercedere presso l’amato Cristo Gesù, affinché tutti i cittadini palermitani e di tutto il mondo, possano ritornare al Buon Dio, per essere costruttore di vera pace e di vera speranza, Viva Santa Rosalia».

