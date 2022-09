Completati i lavori alla condotta «Nuovo Scillato»: regolare l'erogazione dell'acqua in città e provincia

Il disagio è durato poche ore. Come ha reso noto l'Amap, si sono già conclusi i lavori di manutenzione della condotta "Nuovo Scillato" in prossimità di viale Regione Siciliana a Palermo, lato Sud-Est. L'erogazione, dunque, è stata ripristinata.

L'intervento ha riguardato il distretto Bandita-Favara-Galletti della città di Palermo, ma anche i comuni di Bagheria, Ficarazzi, Villabate e i distretti De Spuches-San Marco-Consolare del Comune di Santa Flavia.

L'azienda municipalizzata, però, ricorda che "nelle prime 12-24 ore dalla ripresa dell'erogazione, possono verificarsi leggere momentanee torbidità dell'acqua, che si normalizzeranno entro poche ore".

Nei giorni scorsi, intanto, l'Amap ha annunciato che saranno svolti lavori per 9 milioni di euro: si tratta di tre progetti che dovranno migliorare la qualità della distribuzione idrica a Palermo e in provincia, con alcuni interventi destinati a tutta la rete ed uno legato al contrasto delle perdite in una zona di Palermo, quella del Politeama, in cui il fenomeno è particolarmente grave. I tre bandi, pubblicati sul sito dell'azienda e con scadenza a settembre, fanno parte del complessivo progetto da 81 milioni di euro (di cui 52 a carico del programma comunitario ReactEU) per la riduzione delle perdite il potenziamento dei sistemi di controllo qualità. Per tutti i bandi, i lavori si svolgeranno nei 12 mesi successivi all’aggiudicazione dell’appalto.

I progetti sono stati redatti interamente dagli uffici dell’azienda di via Volturno, supportati da una raccolta di dati durata circa 2 anni e preceduti da alcuni interventi sperimentali sull’uso delle nuove tecnologie della “Internet delle cose”; sistemi di monitoraggio e controllo che costituiranno ora il cuore di un nuovo sistema legato alla qualità e alla quantità di acqua distribuita in rete.

