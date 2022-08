Palermo, pronti i lavori al Giardino Inglese: in arrivo materiale ecologico al posto dell'asfalto

C'è un piano di interventi del Comune di Palermo che riguarda il Giardino Inglese. Tra le opere programmate, grazie a fondi arrivati da Roma, c'è il restauro delle sculture del parco, vandalizzate o semplicemente bisognose di manutenzione.

Saranno avviati anche i lavori per il rifacimento dell’impianto di illuminazione, ma c'è un'altra novità: niente più asfalto. Al suo posto, infatti, verrà utilizzato un materiale ecologico che dovrebbe permettere un’alta permeabilità dell’acqua. In questo modo, l’acqua piovana non verrà scaricata nelle fognature ma si infiltrerà nel suolo.

Per il via ai lavori si attende l'ok del ministero per i Beni culturali. «Abbiamo tanti progetti in cantiere per il verde in città - ha spiegato l’assessore Andrea Mineo -, interverremo su tutti i parchi senza però dimenticare il fiume Oreto e Capo Gallo. Gli interventi relativi a Monte Pellegrino sono dovuti, dopo l’incendio che ha devastato l’area. Per l’ex giardino Inglese dal ministero sono arrivati circa 2 milioni per poter intervenire sul verde, illuminazione e sculture. In questa opera - conclude - rientrerà anche l’ex giardino Garibaldi, oggi intitolato al giudice Giovanni Falcone e Francesca Morvillo».

