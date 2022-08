Palermo, dopo due anni torna l'acchianata: partiti i lavori per rendere il sentiero più sicuro

Dopo due anni di stop a causa del Covid, i palermitani potranno riprendere la tradizionale "acchianata", il pellegrinaggio in segno di devozione a Santa Rosalia. E, superata la fase più emergenziale della pandemia, si preannuncia una grandissima partecipazione. Per l'occasione, infatti, il Comune sta provvedendo ad alcune opere per consentire che la salita verso il santuario di Monte Pellegrino avvenga in tutta sicurezza.

Sul promontorio più bello del mondo - come lo definì Goethe - sono già iniziate le opere di ripiantumazione e rinaturalizzazione di 180 ettari di montagna, finanziata con 5 milioni di euro. L’area in questione sarà esattamente quella colpita e distrutta dall’incendio del 2016.

Nello stesso tempo, però, è previsto un piano per la pulizia e messa in sicurezza della stradina utilizzata dai fedeli. Gli operai sono già al lavoro. Tra gli interventi previsti quelli alle rampe della salita, specialmente nel primo tratto, dove mancano i muretti laterali. Un’operazione che, in futuro, servirà anche per la sicurezza dei ciclisti, che utilizzano il percorso per praticare sport. I lavori dovranno completarsi in pochi giorni, così da consentire l'acchianata che si svolge tra il 3 e il 4 settembre in tutta sicurezza.

© Riproduzione riservata