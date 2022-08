Palermo, caos alla stazione centrale: arrestato pregiudicato per minacce alla polizia

La polizia ferroviaria di Palermo ha arrestato un 45enne palermitano per resistenza e minaccia a mano armata nei confronti dei poliziotti in servizio presso l’ufficio di polizia ferroviaria della stazione di Palermo Centrale.

Gli agenti, impiegati nei servizi di vigilanza dell’impianto ferroviario, allertati da personale della vigilanza Metronotte, sono intervenuti presso i bagni della stazione, dove un uomo si era chiuso all’interno di uno dei servizi igienici, non dando risposta agli inviti degli operatori ad uscire. Gli agenti avevano anche ipotizzato un malore e così hanno forzato la porta. Appena sono entrati, però, la persona all’interno ha scalciato con veemenza contro gli agenti stessi e ha rotto una bottiglia di birra per usare il collo della stessa come arma di minaccia nei confronti della polizia.

Ma l’uomo, un pluripregiudicato, è stato disarmato, con non poca difficoltà, e arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, nonché denunciato in stato di libertà per i reati di danneggiamento e porto di strumenti atti ad offendere.

Il soggetto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio di direttissima che ha convalidato l’arresto, sottoponendo l’uomo anche alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

