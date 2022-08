Palermo, morto a 64 anni il sindacalista del Sadirs Franco Madonia

Lutto nel mondo del sindacato siciliano. È morto all'età di 64 anni il palermitano Franco Madonia, dirigente Sadirs. Era gravemente malato da tempo.

Un passato al dipartimento regionale Infrastrutture, era componente della segreteria generale del sindacato. I funerali si svolgeranno lunedì 29 agosto, alle 10, nella chiesa di Sant’Alfonso de Liguori a Palermo.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello della segreteria generale, del segretario generale Fulvio Pantano, dei segretari regionali e delle segreterie provinciali del Sadirs, che in una nota "esprimono condoglianze e vicinanza alla famiglia per la perdita di un amico fraterno, un collega, un uomo pieno di valori, profondo conoscitore della macchina amministrativa regionale e delle dinamiche sindacali, con cui abbiamo condotto mille battaglie nel segno di quei valori di giustizia sociale e rispetto dei lavoratori in cui Franco credeva, e che porteremo avanti in suo nome".

Messaggi di dolore su Facebook da parte di amici e colleghi. Fra questi Sergio Signorello che lo ricorda come una "persona speciale di animo buono e gentile. Spero che almeno possa riposare in pace".

