Palermo, 8 materassi gettati nel cassonetto con una motoape sotto sequestro: multa da 8 mila euro

Un palermitano, L.N.E. di 34 anni, è stato multato dalla polizia municipale per deposito abusivo di materiale ingombrante in un cassonetto di via Evangelista di Blasi, a Palermo.

L’uomo è stato sorpreso dagli agenti del Nucleo tutela e decoro in servizio per il consueto pattugliamento per il contrasto dell’abbandono dei rifiuti, mentre dalla sua motoape era intento a scaricare otto materassi, due cuscini in ecopelle e tre sommier.

Dai controlli degli agenti, è venuto fuori che il trasgressore era senza di patente di guida, mai conseguita, e che il mezzo si trovava già sotto sequestro, senza copertura assicurativa e revisione. Per lui, quindi, è scattato nuovamente il sequestro della moto ape e un verbale di 8.296 euro, di cui 5.100 per guida senza patente, 866 per guida senza assicurazione, 346 per mancata revisione del mezzo e, infine, 1.984 euro perché guidava un veicolo già sottoposto a sequestro.

