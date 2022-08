Traffico bloccato per un certo tempo su un tratto dell’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo in direzione Mazara, per un’auto in fiamme. L’incendio si è verificato al chilometro 38+900, all’altezza di Partinico (Pa). Stanno intervenendo i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità. La circolazione prosegue a rilento.

