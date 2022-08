Palermo, la scuola Pio La Torre visitata dai ladri due volte in 24 ore

Ancora una scuola nel mirino dei ladri a Palermo. Ad essere presa di mira per l’ennesima volta è la scuola Pio La Torre in via Nina Siciliana. I ladri hanno fatto due irruzioni in appena 24 ore. La prima volta hanno portato via una telecamera, la seconda un computer mettendo a soqquadro alcune aule. Sui due furti indaga la polizia. Già nei giorni scorsi la stessa scuola era stata visitata dai ladri così anche la scuola Leonardo Da Vinci, in via Serradifalco, dove i furti nel giro di qualche settimana erano stati sei.

