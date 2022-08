Capaci in lutto: è morto il ristoratore Alessandro Scarpaci

Capaci in lutto per la morte di Alessandro Scarpaci, un ristoratore, ex gestore di un ristoratore-pizzeria. Il decesso è avvenuto ieri. Scarpaci era molto noto a Capaci.

Dopo la notizia del decesso, sono stati tanti i messaggi di cordoglio sui social. "Zio Ale, - scrive la nipote Annalisa - grande uomo, grande padre, grande zio, un uomo speciale come pochi ancora non ci credo .. perché mi chiedo, perché ? Mi mancherà il nostro modo di scherzare, mi mancherai tanto, mancherai a tutti … non ti dimenticherò mai!"

Per Mariella Guercia "Sei stato un grande ristoratore nei tuoi occhi c'era un amore spietato per il lavoro che facevi. Ci mettevi anima e corpo. Mi mancava vederti passare da casa mia e io ti davo sempre qualcosa del mio orto che tu usavi per la Gritta. Il tuo sorriso la tua gentilezza rimarranno sempre nei nostri pensieri. Eri un bravo ragazzo. Mi dispiace enormemente che tu possa riposare in pace".

Scrima Mangano, invece, scrive: "Mi dispiace tantissimo l'ho conosciuto, una bravissima persona se ha fatto questo gesto per qualcuno spero che questo qualcuno abbia dei rimorsi e dei sensi di colpa perché evidentemente questo uomo non è stato capito da nessuno e sicuramente abbandonato un po' dalla famiglia mi dispiace moltissimo".

