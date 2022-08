Discoteche non autorizzate: sequestri e denunce ad Altavilla, Bagheria e Santa Flavia

Controlli di polizia contro la "mala movida" nei luoghi di aggregazione giovanile, localizzati anche in provincia di Palermo. A Bagheria sono state sospese serate danzanti, numericamente molto frequentate, per altro quasi sempre pubblicizzate sui social, in assenza di licenza del Questore e senza il parere di agibilità rilasciato dall’apposita commissione. Un controllo amministrativo ha riguardato un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ad Altavilla Milicia. Un’altra ispezione all’interno di una struttura ricettiva a Santa Flavia, proprio quando era in corso di svolgimento una serata danzante con dj set (pubblicizzata sui social), con circa 400 persone intente a ballare, anche in questo caso senza la licenza del Questore della Provincia di Palermo e senza il parere di agibilità rilasciato dalla Commissione comunale pubblici spettacoli. Infine, un controllo ispettivo è stato effettuato all’interno di uno stabilimento balneare del bagherese, laddove si stava svolgendo una serata danzante con dj set, con circa 300 persone intente a ballare, senza la licenza del Questore e senza il parere di agibilità rilasciato dalla Commissione comunale pubblici spettacoli.

© Riproduzione riservata