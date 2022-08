Caldo e rischio incendi a Palermo, in arrivo ondate di calore dai 37 ai 39 gradi

La Protezione civile regionale ha pubblicato il bollettino per rischio incendi e ondate di calore del 17 agosto e per le successive 24 ore. Lo rende noto il Comune. Per domani, a Palermo è previsto un rischio di ondate di calore di livello intermedio (2, colore arancione), con una temperatura massima percepita di 37°C. Previsione al rialzo per dopodomani, 18 agosto, quanto la temperatura massima percepita potrebbe attestarsi sui 39°C (livello 3, colore rosso). Per quanto riguarda il rischio di incendi, per domani nella provincia di Palermo è «alta» la pericolosità prevista (livello di «attenzione», colore rosso).

