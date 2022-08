Montemaggiore Belsito: è morto Giovanni Giallombardo, sindaco per due legislature

Lutto a Montemaggiore Belsito: è morto Giovanni Giallombardo, ex sindaco. Aveva 88 anni e aveva guidato il Comune in due legislature, dal 1980 al 1985 e dal 1990 al 1993. Medico veterinario, ha svolto la sua professione presso il Distretto veterinario di Carini e dopo presso l'Asp di Termini Imerese. Nonostante l'età aveva ancora molto interesse per la politica e per le dinamiche del suo comune.

Diffusa la notizia del decesso sono stati tanti i messaggi di cordoglio da parte di chi lo ha conosciuto. Alcuni colleghi ricordano l'abnegazione per il lavoro, mentre i cittadini sottolineano "il grande spessore umano e la capacità di ascolto che non tutti possiedono". Molti anche i messaggi sui social nei quali viene sottolineata la figura di "amabile professionista" e le condoglianze alla famiglia.

Il funerale si svolgerà il prossimo 16 agosto, alle ore 16, presso la Chiesa Madre del Comune di Montemaggiore Belsito.

© Riproduzione riservata