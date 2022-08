Vandali a Isola delle Femmine, deturpata la lapide delle vittime del mare

Vandali in azione a Isola delle Femmine, borgata marinata in provincia di Palermo. Ignoti hanno imbrattato con scritte di vernice nera la lapide che ricorda le vittime del mare in piazza Vincenzo Enea. Non è la prima volta che la lapide è stata oggetto di deturpamenti e atti di vandalismo.

La lapide è stata realizzata gratuitamente da Ernesto Caltagirone, con la collaborazione di Antonio Cataldo e Giancarlo Equizzi, e posta il 3 novembre 2015 in occasione della giornata internazionale del migrante. Ricorda le vittime dell’affondamento del piroscafo Loreto, silurato da un sommergibile inglese il 13 ottobre 1942 e tutti i migranti scomparsi nel canale di Sicilia.