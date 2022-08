Rapina con sequestro di persona ad un furgone di medicinali a Palermo

Rapina a un furgone che trasporta medicinali. Un dipendente di una ditta che trasportava scatole di pillole e flaconi è stato bloccato da due uomini in via Perpignano. Uno dei due è salito a bordo del furgone, mentre un secondo seguiva il mezzo a bordo di una vettura. Una volta arrivati verso la zona di via Cappuccini i rapinatori hanno abbandonato l’autista e il furgone dopo averlo svuotato. Le indagini sono condotte dalla polizia che hanno raccolto la testimonianza del dipendente.

© Riproduzione riservata