Incursioni e furti nella scuola Pio La Torre in via Nina Siciliana a Palermo. Alcuni teppisti sono entrati nell’istituto e hanno messo a soqquadro l’edificio portando via materiale di cancelleria e danneggiando alcuni armadietti. L’irruzione è avvenuta probabilmente nel fine settimana. Se ne è accorto il personale scolastico non appena hanno riaperto l’istituto. Sono in corso indagini della polizia per risalire agli autori.

