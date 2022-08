Palermo: è morto l'avvocato Santi Geraci, consigliere dell'Ordine ed ex sindaco di Castelbuono

Lutto nel mondo del Foro palermitano: è morto l'avvocato Santi Geraci. Aveva 65 anni, è stato per venti anni consigliere dell'Ordine e per oltre dieci ha ricoperto anche la carica di vice presidente della Cassa Forense. Santo Geraci è stato anche sindaco di Castelbuono, sua città d'origine.

Nel 2000 aveva fondato l’associazione giuridica Jus, di cui era coordinatore nazionale e ultimamente si era occupato di difendere la Mondello Italo Belga nella vicenda dello sgombero del Baretto.

Diffusa la notizia del decesso, avvenuto dopo una breve malattia, sono stati tanti i messaggi di cordoglio. "L’Associazione Giuridica Jus piange il suo fondatore e Coordinatore Avvocato Santi Geraci che ci ha lasciato prematuramente. Tutto il Direttivo si stringe attorno al Past President Avvocato Alfredo Geraci, al Vice Presidente Avvocato Giancarlo Geraci ed alla famiglia tutta - scrive in un post su Facebook l'associazione pubblicando anche due foto -. Santi Geraci, oltre ad essere uno stimato e competente professionista, è stato il faro, il punto di riferimento per tanti colleghi e per l’Associazione tutta alla quale ha impresso la sua concezione più alta dell’Avvocatura, improntata a competenza e trasparenza, onestà e correttezza, nei rapporti con tutti i Colleghi e con la Magistratura e gli operatori tutti della Giustizia.

L’impegno costante nella Politica Forense, a tutela della dignità e del prestigio dell’Avvocatura, rimangono un fulgido esempio che terremo sempre presente e che continueremo a perseguire".

