La studentessa violentata a Palermo, il racconto choc: pedinata e scaraventata a terra

Ha cercato in tutti i modi di difendersi, nonostante sia stata abusata e picchiata ha mantenuto la lucidità per fornire elementi utili agli investigatori. E così gli agenti della squadra mobile di Palermo nel giro di pochi giorni sono riusciti ad arrestare un giovane di 22 anni, con precedenti per droga, accusato di avere violentato una studentessa tedesca, nel capoluogo siciliano per prendere parte al progetto Erasmus.

Il presunto autore dello stupro ha cercato in tutti i modi di sfuggire all’arresto. Sapeva di essere braccato e da alcuni giorni girovagava per la città.

L’aggressione è avvenuta la notte del 29 luglio scorso in pieno centro a Palermo, in via Polara, non lontano dal Palazzo di Giustizia. Il giovane avrebbe bloccato la studentessa con una scusa prima di scaraventarla per terra e violentarla. Adesso deve rispondere di violenza sessuale e lesioni personali. Il giudice per le indagini preliminari ha infatti accolto la richiesta di ordinanza cautelare in carcere avanzata dalla procura, sulla scorta degli elementi raccolti dagli investigatori.

Le indagini sono scattate subito dopo l’aggressione, quando una telefonata ha avvertito la polizia che c’era una ragazza per strada che urlava e chiedeva aiuto. Oltre al racconto della studentessa altri elementi fondamentali che hanno consentito di identificare il giovane sono stati forniti dalle immagini delle telecamere di sicurezza e dalla conoscenza del territorio da parte degli investigatori.

Il pregiudicato è infatti un volto noto alle forze dell’ordine; inoltre non avrebbe dovuto trovarsi in città, visto che gli è stato imposto un divieto di dimora. Quella notte avrebbe pedinato la studentessa che dalla zona di via Maqueda, dopo avere trascorso una serata con gli amici, stava rientrando a casa. Dopo averla avvicinata l’ha spinta, facendola cadere a terra, poi l’avrebbe immobilizzata e infine l’avrebbe stuprata.

I precedenti in Sicilia

E’ il terzo caso di violenza sessuale nel giro di poche settimane in Sicilia. A Trapani una turista finlandese di 27 anni, in vacanza in Sicilia con due amiche, ha denunciato di essere stata abusata da quattro agrigentini conosciuti in un ristorante che attualmente sono indagati. Una vicenda simile a quella accaduta a un’altra turista di 25 anni che si trovava a Filicudi, nelle Eolie. La ragazza, che era in un pub insieme alle sorelle. durante la serata si sarebbe messa a chiacchierare con un giovane originario del Gambia. I due sarebbero usciti all’esterno del locale dove la turista sarebbe stata costretta ad avere un rapporto sessuale. Il presunto autore dello stupro è stato identificato e arrestato.

