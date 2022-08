Assalti ai bancomat di banche e uffici postali con ordigni, 9 arresti

Nove persone sono state arrestate con l'accusa di aver fatto parte di una banda che assaltava i bancomat e gli sportelli automatici di banche e uffici postali utilizzando «ordigni esplosivi ad alto potenziale».

Il blitz dei militari dell’Arma, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del gip di Avellino, su richiesta della procura irpina, si è svolto, oltre che nella stessa provincia di Avellino, in quelle di Foggia, Lecce e Palermo. Tra gli arrestati non ci sono palermitani, ma uno dei componenti della banda si trova attualmente detenuto a Pagliarelli e i carabinieri gli hanno notificato la nuova ordinanza di custodia cautelare.

