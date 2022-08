Palermo, violento scontro tra due auto in via Piersanti Mattarella: feriti e traffico bloccato

Incidente stradale questo pomeriggio a Palermo, dove a causa di uno scontro tra due auto è stata chiusa al traffico la via Piersanti Mattarella, all’altezza del sottopassaggio in corrispondenza di Villa Trabia. L’impatto tra le due vetture è avvenuto, per cause da accertare, all’incrocio con semaforo di via Costantino Nigra. Gli occupanti dei veicoli sono feriti ma non in gravi condizioni, diversi danni hanno invece riportato le macchine, una di questa finita contro delle insegne pubblicitarie. Per diverso tempo disagi alla circolazione per gli automobilisti che intendevano raggiungere via Notarbartolo. La via è stata momentaneamente chiusa al transito dalla Polizia Municipale, sul posto per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica.

© Riproduzione riservata