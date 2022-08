Tv e radio siciliane a lutto, è morto il saccense Roberto Scaglione

Il mondo delle radio e televisioni locali siciliane è a lutto per la morte di Roberto Scaglione. Storico tecnico di radio e tv, è morto all'improvviso all'età di 55 anni.

Scaglione, originario di Sciacca, era molto conosciuto nel panorama radio-televisivo regionale. E' stato capostruttura di alcune emittenti e ha lavorato in radio come speaker. Da anni lavorava per Tele One. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto per un malore nella sua abitazione a Palermo.

Diffusa la notizia del decesso, sono stati tanti i messaggi di cordoglio sui social. "Sei stato più di un collega - scrive Lillo - , più di un amico. Sei stato, in ambito lavorativo e non solo, come un fratello maggiore per me". E ancora: "Roberto... Quanti consigli utili mi hai dato... All'inizio di questa professione.. Te ne sarò sempre grata. Fai buon viaggio", scrive Carmen.

© Riproduzione riservata