Palermo, il malore e lo schianto contro un albero: 60enne muore vicino alla Fiera

Tragedia questa mattina, intorno alle 8,30, a Palermo. Un automobilista di 60 anni, H. V., di origine rumena, è morto dopo essersi schiantato con la propria vettura, una Renault grigia, contro un albero vicino alla Fiera del Mediterraneo. L'impatto è avvenuto in via Martin Luther King, esattamente dove si creano le file in attesa dei tamponi. Non si sa se l'uomo si stesse mettendo in coda o se si trovasse a passare da quella zona. In un primo momento era apparso un incidente stradale, i passanti sono accorsi per salvare l'uomo ma le condizioni erano molto gravi.

Qualcuno ha anche cercato di rianimarlo nell'attesa dei soccorsi ma, all'arrivo dei sanitari del 118, il 60enne era già morto: i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale, l'Infortunistica e i carabinieri. Nella zona, inevitabilmente, si sono formate code.

