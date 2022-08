Palermo, l'avvocato insultato con frasi razziste: "Minacce a me e alla mia famiglia"

Insultato con frasi razziste dall'uomo che difende in qualità di avvocato d'ufficio. Il bersaglio è Alì Listì, aggredito verbalmente attraverso una serie di messaggi vocali su Whatsapp e sui social da un 39enne agli arresti domiciliari. L'avvocato ora racconta nel dettaglio cosa è successo.

«Ho assistito quel signor dallo scorso mese di aprile - racconta l’avvocato -, fin quando, nel mese di giugno, ha cominciato ad insinuare che io gli abbia rubato dei soldi, circa 200 euro, e ha revocato il mandato. Ovviamente è una cosa impossibile - prosegue Maman - considerato che con il gratuito patrocinio non posso richiedere alcuna somma ai miei assistiti».

Da quel momento, però, l’uomo ha iniziato ad insultare e perseguitare per mezzo social l’avvocato: «Ho ricevuto tantissimi messaggi di insulti sul colore della mia pelle - racconta Alì Maman -. Inoltre, il mio ex assistito ha cominciato a minacciare me e la mia famiglia. Ha augurato più volte medicinali ai miei bambini e a mia moglie e di venire sotto il mio studio».

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, però, è stata un post che l'uomo ai domiciliari ha pubblicato su un gruppo Facebook con circa 15 mila avvocati iscritti. Nel contenuto raccontava di essere stato raggirato dall’avvocato, mettendo poi fortemente in dubbio le sue qualità di professionista: «Attenti a questo avvocato ruba soldi ai poveri malcapitati e si fa anche gratuito patrocinio e mi ha rubato 200 euro attenzione» il testo del post. Condito da una foto che ritraeva il giovane avvocato con il figlio più piccolo. Un passo falso, considerato che, una volta agli arresti domiciliari, non è consentito poter utilizzare i social network.

«A quel punto ho pensato ‘’adesso basta’’ - continua a raccontare Maman -, un mio collega di studio, l’avvocato Centineo, ora si sta occupando del caso». A preoccupare, però, l’avvocato sono stati i messaggi ricevuti: «Il signore non ha avuti problemi a spingersi sempre un po’ più in la con le minacce. Al momento si trova ai domiciliari, ma dopo le restrizioni? Sono preoccupato per la mia famiglia». Intanto l’ordine degli avvocati ha espresso immediatamente la solidarietà al collega.

