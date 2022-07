Furti in serie nei negozi di Termini Imerese, incastrato dalle telecamere

La polizia di Stato è pervenuta all’identificazione del ladro seriale capace di razziare alcuni esercizi commerciali, compiendo furti notturni finora irrisolti, nel comune di Termini Imerese: si tratta di un 49enne del luogo. Gli agenti del commissariato di Termini Imerese hanno eseguito la misura dell’obbligo di dimora presso lo stesso comune, poichè accusato di diversi furti avvenuti in città nei mesi scorsi, che avevano destato particolare preoccupazione nella comunità termitana. L’uomo è stato, inoltre, gravato dall’obbligo di comunicare alla polizia giudiziaria i luoghi ove sarà quotidianamente reperibile, gli è stato prescritto l’obbligo di rientrare ogni giorno presso il proprio domicilio entro le ore 19 e di non uscirvi prima delle ore 7. Applicata pure la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in commissariato tutti i giorni della settimana. Sarebbe l’autore di quattro furti commessi a marzo, maggio e giugno ai danni di alcuni esercizi commerciali. Tutti i furti erano stati commessi di notte e arrecando anche notevoli danni ai negozi presi di mira, con bottino fino a 4 mila euro in un negozio di generi alimentari. Nel corso di uno dei furti, dalle immagini, si sarebbe riconosciuto in maniera inequivocabile il volto scoperto dell’indagato; in altri episodi sarebbe stata, invece, identificata con assoluta certezza l’autovettura utilizzata.

