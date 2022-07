Forum Beach, ricca rassegna estiva al centro commerciale Forum Palermo

Forum Beach è il titolo della rassegna estiva che prenderà il via oggi, martedì 26 luglio, a Forum Palermo, e si concluderà domenica 21 agosto. Tante le novità e le sorprese dedicate al pubblico, ad iniziare dalla scenografia con degli allestimenti, sia interni che esterni, che proietteranno adulti e bambini in una atmosfera dal sapore di mare, baywatcher in giro per la galleria del centro commerciale e poi gadget, giochi e premi immediati, settimanali o di consolazione.

Insomma, per oltre tre settimane Forum Palermo si trasforma in un’isola di mare, dove i visitatori e le visitatrici potranno scegliere come trascorrere il loro tempo libero, far giocare i loro bambini e conquistare i numerosi premi messi in palio per la rassegna.

Le sezioni dedicate ai giochi dell’estate sono tre: Forum Beach gadget, Forum after hour shopping e Una cena per due. Le modalità di partecipazione saranno diverse e si svolgeranno nella fascia oraria che va dalle ore 18.30 alle 20.30.

Per Forum Beach gadget basterà un selfie nelle postazioni che avranno come sfondo una delle installazioni a tema marino, la foto del visitatore o della visitatrice andrà pubblicata sul proprio profilo Instagram o Facebook con l’hashtag #forumbeach per poi mostrarla al personale della postazione selfie, in omaggio un paio di occhiali da sole, in materiale sostenibile con stanghette in bambù, con logo Forum Palermo, la consegna avverrà in tempo reale fino ad esaurimento scorte.

Per Forum after hour shopping occorrerà presentare all’Info Point uno o più scontrini di acquisto pari o superiore a 25 euro e, controllata la regolarità di partecipazione, si avrà in omaggio un buono per un aperitivo e una maglietta personalizzata con il logo Forum Beach.

Mentre per partecipare al concorso Una cena per due bisogna misurarsi con un quiz, le cartoline con codice a barre che daranno diritto al gioco saranno in distribuzione presso l’Info Point. Il cliente dovrà registrarsi sul Totem digitale posizionato all’interno della Food Court e rispondere a delle semplici domande, solo se le risposte saranno esatte si potrà partecipare all’estrazione del premio settimanale che consisterà in una cena per due persone. I vincitori avranno la possibilità di gustare menù internazionali o piatti della tradizione regionale in uno dei ristoranti de Le Putìe di Forum.

Forum Beach è anche l’occasione per dare ancora uno sguardo ai saldi che si chiuderanno il 15 settembre.

© Riproduzione riservata